Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Kemallı Mahallesi Salihli-Köprübaşı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli ilçesinin Karasavcı Mahallesi'nden gelin aldıktan sonra Köprübaşı ilçesine düğüne giden konvoyda Şahin Ö.'nün kullandığı aracın yol üzerinde lastiği patladı. Lastiği patlayan aracın sürücüsü Şahin Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Şahin Ö., Ensar Ç., Sılanur Ö., Aynur Ö. ve Betül Ç. yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, araç içerisinde bulunan Ülvan Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Ülvan Ç.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.