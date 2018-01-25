İDO ve BUDO'nun bu seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattındaki 07.30 ile İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattındaki 09.30 seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre şu seferler iptal edildi:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü