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ve 'nun bu seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsü ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 07:13 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 08:35
İDO ve BUDO'nun bu seferleri iptal edildi

'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattındaki 07.30 ile İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattındaki 09.30 seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre şu seferler iptal edildi:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

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İDO ve BUDO'nun bu seferleri iptal edildi
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