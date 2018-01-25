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İki yaşındaki çocuğun ölümünde şüphesi

’in Torbalı ilçesinde, banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulunduğu öne sürülen Suriyeli 2 yaşındaki Suha Aluş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorlar ilk muayenede dan şüphelenirken, küçük kızın anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 10:21
İki yaşındaki çocuğun ölümünde cinsel istismar şüphesi

Olay, dün öğle saatlerinde Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçıp ilçeye yerleşen Hebil ile Muhammed Aluş çiftinin kızı Suha, iddiaya göre yakınları tarafından banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük Suha, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Suha, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aile bireylerinin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, yaptığı incelemede küçük çocuğun ölümünü şüpheli buldu.

CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU

Doktorlar, elbiseleri ıslak olan Suha'nın ön muayenesinde bulgularından da şüphelenerek polise bildirdi. Gelen polis, inşaat işçisi baba Muhammed ile anne Hebil Aluş'u, ifadelerinin alınması için emniyete götürdü.

Minik Suha'nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Kurumu'na gönderildi.

Gaziye büyük saygısızlık!

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İki yaşındaki çocuğun ölümünde cinsel istismar şüphesi
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