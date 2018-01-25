Instagram’da bir Türk fenomen

Türk fotoğrafçı Cuma Çevik
, çektiği fotoğraflarla yurtdışında adından gururla söz ettiriyor. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan ancak hiç öğretmenlik yapmayan 28 yaşındaki Çevik, ilkokulda başlayan resim ve fotoğraf ilgisini lisede bir sergi ile taçlandırdı. Maddi imkânsızlıklardan dolayı hayali olan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavlarına giremeyen Çevik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okudu. Üniversite arkadaşından ilham alarak fotoğrafçılıkla tanıştı. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmayan ve Ankara'da bir lokantada çalışarak hayata atılan Çevik, fotoğraf makinesiyle tutkusunun peşinden gitti ve yeteneğini konuşturmaya başladı. Maddi durumunu düzelttikçe işin ustası fotoğrafçılardan eğitimler aldı. 'MADDİYAT BAHANE DEĞİL'
Paylaştığı karelerle milyonlarca insana ulaşan Cuma Çevik sosyal medyada hızla artan "Bizi de götür" çağrılarına sessiz kalamadığını ve bir turizm acentesi ile anlaşarak seyahatler düzenlemeye başladı. Fotoğrafları yabancı dergi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan Çevik, geçen ay dünyaca ünlü manzara fotoğrafçısı Daniel Kordan ile birlikte Kayseri
'ye gitti. "Merak ve tutku varsa ne maddiyat ne de başkabir şey bahane değil" diyen Çevik, başarı ve mutluluğun sırrını da "Hayallerinizi takip edin" ifadesini kullandı.
Eşi Merve'yle fotoğraf tutkusunun peşinden koşan Cuma Çevik, Endonezya Bali'yle başladığı seyahat tutkusuyla 18 ülkeye daha gitti. Çevik, paylaştığı birbirinden muhteşem fotoğraflarla 250 bine yakın takipçi kazandı. Levent SÖKMEN- SABAH