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Jandarma zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği yol arama ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 16:49
Jandarma zehir tacirlerine nefes aldırmıyor
Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği yol arama ve kontrol faaliyetleri sırasında Didim'in Akbük Mahallesi'nde yaşayan M.D.Y'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı bilgisi alındı. Yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda 2 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı bölgede gerçekleştirilen yol kontrolünde S.T., E.T. ve E.A. isimli şüphelilerin üzerinde 2 gram esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat bulundu.

Söke ve Efeler ilçelerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında ise yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından aranma kaydı bulunan S.A., M.G., M.B. ve İ.S. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında 208 gram esrar maddesi elde edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
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Jandarma zehir tacirlerine nefes aldırmıyor
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