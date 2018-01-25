Kızıyla birlikte dayakçı kocasını öldürdü

İstanbul Avcılar'da uyuşturucu kullanıp kendilerine şiddet uygulayan kocası Alper Balcı'yı 13 yaşındaki kızıyla plan yaptıktan sonra öldürüp iki gün evde sakladıktan sonra su kuyusuna atan Nazlı Balcı yakalandı. 3 çocuk sahibi Alper ve Nazlı Balcı çifti Avcılar'da yaşıyordu. Uyuşturucu kullanıcısı Alper Balcı (40) iddiaya göre eşi ve çocuklarına sık sık şiddet uyguluyordu. 21 Ocak günü Nazlı Balcı (39), 13 yaşındaki S. Balcı ile kızıyla plan yaptı. Yatak odasında uyuyan kocasını silahla başından vurarak öldüren kadın, eşinin cansız bedenini yorgana sarıp işyerinin yakınlarındaki su kuyusuna attı. Anne ile kızı, daha sonra çimento dökerek üzerini kapattı. Bir görgü tanığının ihbarı üzerine bölgede araştırma yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nazlı Balcı'yı gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de cesedi kuyudan çıkardı.

HIRSIZLIKTAN SABIKALI

Sorguya alınan kadın, eşini kızı ile öldürdüğünü itiraf etti. Küçük kız da gözaltına alındı. Alper Balcı'nın ise oto hırsızlığı ve uyuşturucu ticaretinden kaydının olduğu ortaya çıktı. Çiftin evinde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Ane ve kızın sorgusu sürüyor.