Komşuların günübirlik isyanı

Olay, bugün 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansın 8'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki soyadı öğrenilemeyen Yalçın ismindeki bir erkek, yine iddiaya göre iki kadın arkadaşıyla birlikte gece 02.00 sıralarında eğlence merkezinden günlük kiraladığı rezidansa geldi. Gece boyunca alkol ve uyuşturucu aldığı öğrenilen Yalçın, gece uyuduktan sonra 11.00 gibi kalktı. Bir müddet sonra yere yığılan Yalçın'ın durumunun iyi olmadığını gören iki kadın arkadaşı 112 Acil Sağlık servisini arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yalçın'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Yalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olayın ardından rezidansın olduğu siteye polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

"HER ÖNÜNE GELENE KİRAYA VERİLİYOR"

Bu sırada olayı duyan rezidans kiracılarından bir kadın ise ölüm haberini aldıktan sonra günübirlikçi kiralamaya tepki gösterdi. Basın mensupların çekimine güvenlik görevlisi engel olmaya çalışırken, yine aynı kadın güvenlik görevlisine de tepki gösterdi. Genelde uyuşturucu ve alkol kullanan kişilerin bu yöntemi seçtiğini ileri süren kadın, "Her önüne gelene gecenin 11'inde 12'sinde kiraya veriliyor. Sıkıntı yaşıyoruz, içmiş eroini şimdi bak orada yatıyor. Kaç kere polise haber verdik. Günübirlikçilerin ne oldukları, kim oldukları belli değil. İstiyorum ki cumhurbaşkanımız nasıl yasakladıysa çözüm bulsun bu işe. Her gün bir şey yaşıyoruz. Eroincisi de burada, tırnakçısı da burada, aranan kişiler de burada" diyerek tepki gösterdi.