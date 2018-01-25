Konya- Antalya karayolunda trafiğe kar engeli

Seydişehir-Antalya karayolunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dün bir çok araç yolda mahsur kalmış ve karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ise araçlarına zincir takarak yollarına devam edebilmişlerdi. Akşam saatlerinde yeniden etkisinin artıran kar yağışı ve don nedeni ile yolda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle 10. kilometrede bulunan kaçış rampasından itibaren sürücüler güçlükle ilerlerken çekici türü araçların ise dün akşam saatlerinden itibaren izin verilmiyor. Marangozlar Kavşağında Bölge trafik ekipleri tarafından çekici türü araçlar bekletilirken diğer araçlarda ise zincir ve kar lastikleri kontrol ediliyor.

Konya'dan Antalya' ya çimento götürmek üzere yola çıkan ve gece 2.00' den bu yana beklediğini söyleyen Engin Yalçın, "Daha yol açılmadı, kar devam ediyor, yukarıda tipi varmış Alacabelde. Ne zaman açılacağından bilgimiz yok ancak sabah 7 den bu yana kar olduğunu biliyoruz" dedi.

Yetkililer yola çıkacak vatandaşların yanlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.