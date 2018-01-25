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’da bir kişi sokakta kar altında ölü bulundu

’nın Akşehir ilçesinde bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 14:51
Konya’da bir kişi sokakta kar altında ölü bulundu

Olay, Akşehir ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi İbre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki üzeri kısmen karla kaplanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin beklendiği sırada yerde cansız bedeni bulunan adamın telefonu çaldı. Telefonu açmaya yetişemeyen polis, telefonu arayan kişiyi arayarak bilgi almaya çalıştı.

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Konya’da bir kişi sokakta kar altında ölü bulundu
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