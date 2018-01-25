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'da operasyonu: 20 gözaltı

'nın Ereğli ilçesinde ve farklı şehirlerde polisin düzenlediği operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 11:16
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir yıldır ilçede ticareti yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ereğli ilçesinde 16, farklı şehirlerde de 4 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Başka şehirlerde olan 4 şüphelinin ise gün içerisinde ilçeye getirileceği öğrenildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 33 paket halinde toplam 55,61 gram eroin, 40 paket 258.06 gram esrar ve 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
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