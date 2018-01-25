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Öldüren şaka

Geyve’de silahla şaka ölümle bitti. 27 yaşındaki , boş zannederek tetiğine bastığı tüfeğin ateş alması sonucu 7 aylık hamile eşi ve kız kardeşinin gözü önünde can verdi

HÜSEYİN CUMALI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018
Öldüren şaka

'da ailesine şaka yapmak için boş sandığı tüfeği yüzüne doğrultarak, dolu olmadığını söyleyip tetiğe basan kendini öldürdü. Geyve ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Mete Serhat Arslantürk, önceki gece evinde otururken, duvarda asılı bulunan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. Evde bulunan 7 aylık hamile eşi ile anne ve kız kardeşine şaka yapmak isteyen Arslantürk, tüfeği kendi yüzüne doğru doğrulttu. Eşi, annesi ve kardeşi ise tüfeğin dolu olabileceğini belirterek, şakayı tadında bırakmasını söyledi.

'TÜFEK BOŞ' DEDİ AMA...
"Tüfek boş" diyen Arslantürk, ardından da bunu kanıtlamak için tetiğe bastı. Ancak dolu olan tüfek ateş alınca yüzünden vurulan Arslantürk, kanlar içinde olduğu yere yığıldı. Ailesi, hemen 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslantürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan Arslantürk'ün hamile eşi, annesi ve kız kardeşi sinir krizleri geçirdi. Arslantürk'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Mete Serhat Arslantürk'ün 3 yıl önce evlendiği annesi, babası ile kardeşinin 3 gün önce oğullarını 'dan ziyarete geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Öldüren şaka
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