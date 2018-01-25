Ordu'da polis otosu denize düştü

Olay, Fatsa Limanında 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil polis otosu devriye sırasında denize düştü. Otomobilde bulunan 1 polis kaybolurken, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralı polis Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis otomobili denize düştü 1 polis kayıp, 1 polis yaralı

Olay sonrası Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk de olay yerine geldi.

Dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan diğer polisin kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen otomobilin çıkarılması için de bölgeye vinç getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.