Peruklu "Ponzi" davası

Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.

"ÇOK PARA VERDİK"

Duruşmada dinlenen müştekiler, Mertkil'e yüklü miktarda para verdiklerini öne sürerek şikayetçi oldu.

Savunma yaparken ağlayan Mertkil, "Ben dolandırıcı değilim. Bunu kimseye anlatamıyorum. 13 milyon lira dolandırdığımdan bahsediliyor. Bu kadar param olsa gelip bana '2 milyon lira ver, anlaşalım.' diyenlere bu parayı verir çıkarım hapisten." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından sanıkların beraat ve tahliye taleplerini reddetti, duruşmayı erteledi.

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat'ta kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.

Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı kadın ile 4 şüpheli, adliyeye sevk edilmiş, Mertkil çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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