Şans Topu sonuçları belli oldu! 24 Ocak MPİ Şans Topu bilet sorgulama...

24 Ocak Şans Topu sonuçları belli oldu. 06, 11, 14, 17, 29 + 11 numaraları dün akşamın şanslı sayıları oldu. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta 779 bin 112 lira 33 kuruş devreden Şans Topu bu hafta da ikinci kez devretti. 5 bilen 15 kişi, 5.478.65 TL'lik ikramiyeyi kazanmaya hak kazandı. 4 + 1 bilen kişi sayısı 374 oldu ve 219, 85 TL'nin sahibi oldu. İkramiye bilgilerini aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu'nda geçen hafta 779 bin 112 bin 33 kuruşluk ikramiye 5+1 bilen çıkmadığı için devretti. 5 bilen 14 kişşi 5 bin 565 lira, 4+1 bile 189 kişi 412 lira, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 3+1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira, 2+1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira, 1+1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira ikramiye kazandı.