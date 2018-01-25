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sonuçları belli oldu! 24 Ocak MPİ Şans Topu bilet sorgulama...

sonuçları belli oldu mu? sorusunun cevabı belli oldu. Yüz binlerce vatandaşın büyük bir umutla beklediği 24 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi sabah.com.tr'den yapabilirsiniz... Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 867. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye (1 milyon 600 bin 841 lira) haftaya devretti.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 11:34
Şans Topu sonuçları belli oldu! 24 Ocak MPİ Şans Topu bilet sorgulama...

24 Ocak sonuçları belli oldu. 06, 11, 14, 17, 29 + 11 numaraları dün akşamın şanslı sayıları oldu. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta 779 bin 112 lira 33 kuruş devreden Şans Topu bu hafta da ikinci kez devretti. 5 bilen 15 kişi, 5.478.65 TL'lik ikramiyeyi kazanmaya hak kazandı. 4 + 1 bilen kişi sayısı 374 oldu ve 219, 85 TL'nin sahibi oldu. İkramiye bilgilerini aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu'nda geçen hafta 779 bin 112 bin 33 kuruşluk ikramiye 5+1 bilen çıkmadığı için devretti. 5 bilen 14 kişşi 5 bin 565 lira, 4+1 bile 189 kişi 412 lira, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 3+1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira, 2+1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira, 1+1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

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