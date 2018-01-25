Son maaşı ile bu işe girdi, 70 bin nüfuslu ilçe peşinde!

Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Uysal, yazın mevsimlik olarak çalıştığı otellerden kış aylarında sezon kapandığı için ayrıldı.

SON MAAŞIYLA 100 TANE TAVUK ALDI...

Kışın yaklaşık 6 ay otellere çalışmaya gidemeyen Uysal, kendisine yeni bir ekmek kapısı aradı. Kasım ayında çalıştığı otelden ayrılan ve son maaşı olan bin 600 TL'ye internet üzerinden 100 tane cibi tavuk alan Uysal, kendisine orman içerisinde küçük bir çiftlik kurdu.

Burada yaklaşık 3 aydır büyüttüğü tavuklardan günlük yumurta almaya başlayan Uysal, 70 bin nüfusa sahip ilçeye yumurta yetiştiremediğini kaydetti.