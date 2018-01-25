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Son maaşı ile bu işe girdi, 70 bin nüfuslu ilçe peşinde!

’nın Aksu ilçesinde 3 ay önce son maaşı ile 100 tavuk alarak çiftlik kuran vatandaş, yaşadığı ilçeye yetiştirmekte zorlanıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 14:01 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 14:19
Son maaşı ile bu işe girdi, 70 bin nüfuslu ilçe peşinde!

'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Uysal, yazın mevsimlik olarak çalıştığı otellerden kış aylarında sezon kapandığı için ayrıldı.

SON MAAŞIYLA 100 TANE TAVUK ALDI...

Kışın yaklaşık 6 ay otellere çalışmaya gidemeyen Uysal, kendisine yeni bir ekmek kapısı aradı. Kasım ayında çalıştığı otelden ayrılan ve son maaşı olan bin 600 TL'ye internet üzerinden 100 tane cibi tavuk alan Uysal, kendisine orman içerisinde küçük bir çiftlik kurdu.

Burada yaklaşık 3 aydır büyüttüğü tavuklardan günlük almaya başlayan Uysal, 70 bin nüfusa sahip ilçeye yumurta yetiştiremediğini kaydetti.

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Son maaşı ile bu işe girdi, 70 bin nüfuslu ilçe peşinde!
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