Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tren tıra çarptı, tonlarca kimyasal madde yola döküldü

Tren tıra çarptı, tonlarca kimyasal madde yola döküldü

’ta hemzemin geçitte yaşanan kazada tren, 22 ton kimyasal madde yüklü tıra çarptı. Kazada kimyasal maddeler yola döküldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 16:58
Tren tıra çarptı, tonlarca kimyasal madde yola döküldü

Kaza, sabah saatlerinde D-300 karayolu Özdilek kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan dönen 37004 nolu vagonsuz tren, Sercan Kaçmaz idaresindeki 41 YK 953 plakalı 22 ton kimyasal madde yüklü tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan kimyasal maddeler yola döküldü.

Tır sürücüsü Kaçmaz, hemzemin geçitten geçtiği esnada bariyerin kapanmadığını iddia ederken, trenin sirenini duyduğunu fakat çok yakın olduğu için rayların üzerinde kaldığını ifade etti.

Çevreye dökülen kimyasal maddeler nedeniyle bölge karantina altına alındı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen ekipler olay yerinden numuneler alarak inceleme başlattı. Kazanın yaşandığı -Denizli yolu trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tren tıra çarptı, tonlarca kimyasal madde yola döküldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN