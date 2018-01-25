Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Uludağ’da gişe çilesi

’da gişe çilesi

Bayram tatilinde ’a çıkmak isteyen vatandaşlar Milli Parklar girişinde tek gişenin çalışması sebebiyle büyük çile yaşadı. Trafiğin yaklaşık 1 kilometreye çıkmasıyla adım adım ilerleyebilen sürücüler yaklaşık 45 dakika giriş sırasının kendilerine gelmesini bekledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 17:39
Uludağ’da gişe çilesi

Kış turizminin gözde merkezlerinden , yaz aylarının sıcak günlerinde de büyük rağbet görüyor. Bayram ve hafta sonu tatili sebebiyle şehir merkezindeki sıcak havalardan bunalan vatandaşlar soluğu Uludağ'da aldı. Yeşil alana kurulan vatandaşlar, aileleriyle birlikte piknik yapıp, tatilin keyfini çıkarttı. Çocuklar ise oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

GİŞE TRAFİĞİ

Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar milli parklar girişinde gişe çilesi ile karşılaştı. Normalde 2 gişenin olduğu milli parklarda, bugün bir gişe açık olunca trafik oluştu. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan trafik yoğunluğunda vatandaşlar zirveye çıkabilmek için 45 dakika bekledi. Adım adım trafiğin ilerlediği gişe önünde oluşan kuyruğa vatandaşlar isyan etti. Hafta sonu tatil yapmak ve serinlemek için Uludağ'a geldiklerini anlatan sürücüler, gişe önünde uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

JANDARMA TRAFİĞİN AKMASINA YARDIMCI OLUYOR

Öte yandan, jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı titiz çalışma sebebiyle gişelerden sonra yol açık durumda. Yoğun kalabalığa rağmen zirvede trafik aksamadan devam ederken, tatilciler müsait durumdaki yerlere açlarını park ediyor. Jandarma ekipleri, gişeler önünde de kontrolü sağlayarak, trafiğin daha da uzamasına engel oluyor.

Zirveye çıkmak isteyen araç sürücüleri milli park gişelerine şu ücretleri ödüyor:

"Motosiklet 8 lira, otomobil 12 lira, minibüs 36, midibüs 60, otobüs 96 lira."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uludağ’da gişe çilesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN