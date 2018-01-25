Uludağ’da gişe çilesi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, yaz aylarının sıcak günlerinde de büyük rağbet görüyor. Bayram ve hafta sonu tatili sebebiyle şehir merkezindeki sıcak havalardan bunalan vatandaşlar soluğu Uludağ'da aldı. Yeşil alana kurulan vatandaşlar, aileleriyle birlikte piknik yapıp, tatilin keyfini çıkarttı. Çocuklar ise oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

GİŞE TRAFİĞİ

Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar milli parklar girişinde gişe çilesi ile karşılaştı. Normalde 2 gişenin olduğu milli parklarda, bugün bir gişe açık olunca trafik oluştu. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan trafik yoğunluğunda vatandaşlar zirveye çıkabilmek için 45 dakika bekledi. Adım adım trafiğin ilerlediği gişe önünde oluşan kuyruğa vatandaşlar isyan etti. Hafta sonu tatil yapmak ve serinlemek için Uludağ'a geldiklerini anlatan sürücüler, gişe önünde uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

JANDARMA TRAFİĞİN AKMASINA YARDIMCI OLUYOR

Öte yandan, jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı titiz çalışma sebebiyle gişelerden sonra yol açık durumda. Yoğun kalabalığa rağmen zirvede trafik aksamadan devam ederken, tatilciler müsait durumdaki yerlere açlarını park ediyor. Jandarma ekipleri, gişeler önünde de kontrolü sağlayarak, trafiğin daha da uzamasına engel oluyor.

Zirveye çıkmak isteyen araç sürücüleri milli park gişelerine şu ücretleri ödüyor:

"Motosiklet 8 lira, otomobil 12 lira, minibüs 36, midibüs 60, otobüs 96 lira."