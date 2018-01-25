Uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

Zonguldak
merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu
operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelileri yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Kozlu ilçeleri ile İstanbul'da 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında muhtar ve belde belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, bıçak, flaş bellek, cep telefonları, sim kartlar, uyuşturucu madde ve 20 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Operasyon kapsamında geçen hafta gözaltına alınan infaz ve koruma memuru 4 şüphelinin tutuklandığı, 4 bin 315 uyuşturucu hap, 250 ekstacy ve 2 tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.