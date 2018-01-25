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Yük treni hemzemin geçitte kamyona çarptı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 15:47
- Uşak'ta yük treninin çarptığı kamyondaki kimyevi madde dolu bidonlar çevreye dağıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta hemzemin geçitte yük treni kimyevi madde taşıyan kamyona çarptı.

'dan İzmir'e giden makinist Sait Tuncer yönetimindeki 37004 sefer sayılı yük treni, Uşak-Denizli karayolu bağlantı noktasındaki hemzemin geçitte, Sercan Kaçmaz'ın kullandığı 41 YK 953 plakalı kimyevi madde taşıyan kamyona çarptı.

Kamyonun kasasındaki fosfonik asit yüklü bidonlar, çarpmanın etkisiyle çevreye dağıldı. Bazı bidonlardaki kimyevi maddeler yere boşaldı.

Sürücü Kaçmaz, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen uzman ekipler de inceleme yaptı.

Denizli'de kimyevi madde bertaraf işi yapan bir firmanın çalışanları, kaza bölgesinde temizlik çalışması yaptıktan sonra bidonları kaldırdı.

Bir süre kapatılan demiryolu kamyonun kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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Yük treni hemzemin geçitte kamyona çarptı
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