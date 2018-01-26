Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 42 milyonluk büyük ikramiye bu bayiden oynandı

42 milyonluk büyük ikramiye bu bayiden oynandı

SÜPER Loto'da 12 hafta devrederek 42 milyon TL'ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı bir talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı belirlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 11:25

İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği canlı çekilişle birlikte açıklanan Süper Loto'nun rekor çekilişi Erzincan'a isabet etti. 12 haftadır büyük heyecan yaşanan Süper Loto'da 5, 12, 15, 17, 20, 40 numaralarının bulunduğu kupona 42 milyar 532 bin 640 TL'lik büyük ikramiye çıktı. Nerim Tombul Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır büfe işleten Hüseyin Uluşan'a (51) ait bayide oynanan kuponun sahibi henüz belli olmazken, sabah erken saatlerde dükkanını açan bayii vatandaşların akınına uğradı. Uzun yıllardır Erzincan'a büyük ikramiye çıkmadığını ifade eden Uluşan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ikramiyesi bu bayiye çıktı, kendisini tebrik ederim. İnşallah çay içmeye beklerim kendisini" diye konuştu.

Uzun yıllardır aynı bayide şans oyunları oynayan bazı vatandaşlar ise talihlinin Erzincan'dan çıkmasına sevindiklerini söyleyerek, oynadığı bayiyi unutmamasını istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
İLİŞKİLİ HABERLER
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
42 milyonluk büyük ikramiye bu bayiden oynandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN