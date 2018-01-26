‘At dopingi’ getirmişler

Kütahya
'da, botoks ve hücre yenileme operasyonlarında kullanılmak üzere kaçak olarak yurtdışından getirilen ve piyasa değeri 2 milyon lira olan 177 tüp yarış atı dopingi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis, emlakçılık yapan H.A.'nın Cedit Mahallesi'ndeki evi ve iş yerine operasyon düzenledi. Evde ve işyerinde yapılan aramada, yarış atlarında doping olarak kullanılan 2 milyon lira değerinde 177 tüp kimyasal madde ele geçirildi. Aynı zamanda insanlarda botoks yapılırken ve kök hücre yenileme işlemlerinde de kullanıldığı belirlenen doping maddelerinin, bu alanda kullanılmak üzere ve kaçak olarak getirildiği tespit edildi. DOKTORLARA SATIYORLAR
Emniyet yetkilileri de normalde yarış atlarına doping yapmak için kullanılan kimyasal malzemenin, insanlara botoks ve kök hücre yenilemesi yapan doktorlara satılmak üzere getirildiğini bildirdi. Gözaltına alınan H.A. ifadesinde doping malzemelerinin Bursa
'da yaşayan İ.B.'ye ait olduğunu söyledi. Bu ifade üzerine İ.B. de gözaltına alınarak Kütahya'ya getirildi. H.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, İ.B. de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ankara
'da da 2 hafta önce yine botoks ve hücre yenileme operasyonlarında kullanılmak üzere kaçak olarak Rusya'dan getirilen 127 tüp yarış atı dopingi ele geçirilmişti. 'AT DOPİNGİ İLE BOTOKS CİNAYET'
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Şahan (Medikal Estetik Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi): At dopinglerinin insan üzerinde kullanılması bir cinayettir. Kalıcı hasarlara ve yüz felcine neden olabilir. Yabancı cisim reaksiyonu oluşursa derinin çürümesi ve deride ömür boyu kalacak izler bırakabilir. Tedavi edilse bile bu izler kalır. Maalesef bunu yapan hekimler mevcut. Bunun önüne geçilmesi lazım. Hastanın da aldığı ürünleri sorgulaması lazım. Kliniklerde hasta kendisinde kullanılan ürünlerin orijinalliğini kontrol etmelidir. Bu tip uygulamalar medikal estetik sektörüne de büyük zararlar veriyor. Bu dopinlerin insan üzerinde çalışmaları yapılmamış. İnsana uygulanması intihar, cinayettir. Bu tip ürünleri daha ucuz diye kullanıyorlar."