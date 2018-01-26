Bir yanda karla mücadele, bir yanda kaplıca keyfi

Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri yaya geçitleri ve ana yolları kar yığınlarından temizlemek için yoğun bir mesai başlattı. Polislerin yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından çalışma başlatan belediye ekipleri iş makineleriyle karları temizledi. Polis aracından yapılan anonsların ardından araçlarını yol kenarlarına park eden sürücüler araçlarını çektikten sonra belediye ekipleri biriken karları temizledi. İlçe merkezinde kar temizleme çalışmaları sürerken, öte yandan bölgenin tek kaplıcası olan ve Kato Dağı eteklerinde bulunan Zümrüt Kaplıcası hava sıcaklığının eksi 10 derecede olmasına rağmen ziyaretçi akınına uğradı. Ilıcak köyünde bulunan Süleyman Acar adında bir çocuk soğuklara aldırmadan kaplıcada doyasıya eğlendiğini söyledi. Acar, "Köyümüzde bulunan kaplıcaya her gün geliyoruz. Bu gün arkadaşlarla buraya geldik. Çok keyfili oluyor özellikle karlı, yağmurlu havada yüzüyoruz'' dedi.