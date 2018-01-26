Buz tutan derede balık avı bereketli oldu

Tutak ilçesine bağlı Dönertaş Köyü'nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yılda köyden geçen ve büyük bölümü buz tutan derede oltalarla balık avlamaya başladı. Zaman zaman buzları küreklerle kıran vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce balık tuttu. Yaklaşık olarak 10 metre uzunluğundaki oltayı buzların altına bırakan vatandaşlar, onlarca kilo balık tuttu.

"İŞTE BALIK BÖYLE TUTULUR"

Balıkları oltadan çıkarmaya çalışan vatandaşların sevinci kameraya yansıdı. Bir balıkçı avladıkları en büyük balıkları ellerine alarak, "İşte balık böyle tutulur" dedi. Sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.