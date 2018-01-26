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Erdoğan, Demir ailesine sahip çıktı

Erdoğan kendisine mektupla ulaşan Demir ailesini telefonla arayıp yardım elini uzattı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018
Erdoğan, Demir ailesine sahip çıktı
, Karaman ziyaretinde kendisine korumaları aracılığıyla bir mektup ulaştırarak yardım isteyen aileye sahip çıktı. Aileyi telefonla arayarak konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan eski bir evde kirada oturan (39), engelli eşi Recep Demir (41), doğuştan şeker hastası oğlu Mustafa (9), gözleri ve kulaklarında rahatsızlığı olan oğlu Demir'e (7) yardım elini uzattı. Erdoğan'ın aile ile görüşmesinin ardından Kadir Mertcan, 'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yaren Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "El işi yaparken telefon çaldı. Telefonu açtığımda karşıdaki ses, Cumhurbaşkanlığı'ndan aradıklarını söyledi. İlk önce inanmadım, oyun oynuyorlar sandım. Sonra telefonu Cumhurbaşkanımıza verdiler. Mektuplarımı okuduğunu söyledi, çocuğumun durumunu konuştuk. O konuştu ama ben ağlamaktan konuşamadım. Ellerim, ayaklarım tutmadı. Gözyaşım hiç dinmedi. Sabaha kadar uyuyamadım. Beni umursamaz diye düşünmüştüm ama Cumhurbaşkanımız sesimi duydu. Allah razı olsun. 'Gariplerin babasıyım' diyordu, bizim tamamen babamız oldu artık." AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker dün Karaman Devlet Hastanesi başhekim odasında anne Demir ve oğlu Kadir Mertcan'ı ziyaret etti. Kadir Mertcan'ın sağlığına kavuşması, ailenin sıkıntılarının ortadan kaldırılması için elden gelenin yapılacağını bildiren Şeker, "Cumhurbaşkanımızın ülke gündeminin yoğun olduğu günlerde bile kardeşlerimiz ile ilgilendiğini görmek bizler adına büyük mutluluk. Demir ailesi için gereken yapılacak" ifadesini kullandı.
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Erdoğan, Demir ailesine sahip çıktı
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