Hande Yener’e koruma reddi

Seren Serengil
'den korunmak için daha önce mahkemeye başvuran Hande Yener
'in Demet Akalın
için de yaptığı başvuru mahkemeden 'ret' yanıtı aldı. Hande Yener'in İstanbul Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçesindeki iddialara göre Demet Akalın, Hande Yener'e gösterilen yoğun ilgiyi engellemeye, Yener'in başarılarını gölgelemeye, medya algısını değiştirmeye ve Yener'i toplum nezdinde tahkir etmeye çalışıyordu. Demet Akalın'ın bu davranışları, yapmış olduğu röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sistematik olarak devam ediyordu. Ancak mahkeme, 6284 sayılı kanun kapsamında olmadığını belirterek Hande Yener'in korunma istemli talebini reddetti.