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’e koruma reddi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018
Hande Yener’e koruma reddi
'den korunmak için daha önce mahkemeye başvuran 'in için de yaptığı başvuru mahkemeden 'ret' yanıtı aldı. Hande Yener'in İstanbul Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçesindeki iddialara göre Demet Akalın, Hande Yener'e gösterilen yoğun ilgiyi engellemeye, Yener'in başarılarını gölgelemeye, medya algısını değiştirmeye ve Yener'i toplum nezdinde tahkir etmeye çalışıyordu. Demet Akalın'ın bu davranışları, yapmış olduğu röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sistematik olarak devam ediyordu. Ancak mahkeme, 6284 sayılı kanun kapsamında olmadığını belirterek Hande Yener'in korunma istemli talebini reddetti.
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Hande Yener’e koruma reddi
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