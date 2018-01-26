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"Her şeyi perdenin arkasından gördüm"

’da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği ortağı ’i öldüren Mustafa Özbelen ifadesinde eşi ile ortağının mesajlaşmalarını ve daha sonra onları kendi evinde ilişkiye girerken nasıl gördüğümü ayrıntılı olarak anlattı.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 12:15
Her şeyi perdenin arkasından gördüm

Mustafa Özbelen, eşinin mesajlaşmalarına baktığında ortağıyla aynı masada oldukları zaman da mesajlaşmış olduklarını ve uygunsuz fotoğraflar da gönderdiğini gördüğünü anlattı. Milliyet.com.tr'den Musa Kesler'in haberine göre Mustafa Özbelen ifadesinde şunları anlatmış:

"Genelde kızımı servise ben bindiririm. Servis Tuğba'nın telefonunu arar, bu nedenle ben Tuğba'nın telefonunu aldım, servisin aramasını cevaplandırdıktan sonra Derin'i servise bindirdim ve geri geldim. Bu sırada eşim halen üst katta uyuyordu. Whatsapp görüşmelerine bakmak istedim, içerisine girdiğimde "uyuzz" olarak kayıtlı olan ve profil fotoğrafında 'in resmi bulunan profil ile yazışma yapıldığını gördüm. İçerisine girdiğimde eşim ve Ali arasındaki mesajlaşmaları gördüm. "

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"Her şeyi perdenin arkasından gördüm"
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