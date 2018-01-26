"Her şeyi perdenin arkasından gördüm"

Mustafa Özbelen, eşinin mesajlaşmalarına baktığında ortağıyla aynı masada oldukları zaman da mesajlaşmış olduklarını ve uygunsuz fotoğraflar da gönderdiğini gördüğünü anlattı. Milliyet.com.tr'den Musa Kesler'in haberine göre Mustafa Özbelen ifadesinde şunları anlatmış:

"Genelde kızımı servise ben bindiririm. Servis Tuğba'nın telefonunu arar, bu nedenle ben Tuğba'nın telefonunu aldım, servisin aramasını cevaplandırdıktan sonra Derin'i servise bindirdim ve geri geldim. Bu sırada eşim halen üst katta uyuyordu. Whatsapp görüşmelerine bakmak istedim, içerisine girdiğimde "uyuzz" olarak kayıtlı olan ve profil fotoğrafında Ali Özdemir'in resmi bulunan profil ile yazışma yapıldığını gördüm. İçerisine girdiğimde eşim ve Ali arasındaki mesajlaşmaları gördüm. "