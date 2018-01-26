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İki öğretim üyesine "tedaviyi aksatma" cezası

Antalya Sağlık Müdürlüğünden, ulusal basında yer alan, Hastanesindeki tedavisi hizmetlerinin Fetullahçı Terör Örgütü () tarafından aksatıldığı iddiasına ilişkin sonuçlanan soruşturmada iki öğretim üyesinin cezalandırıldığı bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 16:42
İki öğretim üyesine tedaviyi aksatma cezası

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal medyada " tedavisini durdurdu" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

" Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, olayla ilgili 21 Ekim 2016'da idari inceleme, 9 Mart 2017'de ise soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucu iki öğretim üyesinin cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, suç teşkil eden fiillerle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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Açıklamada, adli sürecin devam ettiği vurgulandı.

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İki öğretim üyesine "tedaviyi aksatma" cezası
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