İki öğretim üyesine "tedaviyi aksatma" cezası

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal medyada "Kanser tedavisini FETÖ durdurdu" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

"Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, olayla ilgili 21 Ekim 2016'da idari inceleme, 9 Mart 2017'de ise soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucu iki öğretim üyesinin cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, suç teşkil eden fiillerle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, adli sürecin devam ettiği vurgulandı.

FETÖ'cü darbecinin üzerinden çıkan gizli notlardaki kan donduran ifadeler!