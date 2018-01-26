Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kız kardeşinin sevgilisini öldürdü

Kız kardeşinin sevgilisini öldürdü

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018
Kız kardeşinin sevgilisini öldürdü

Bahçelievler'de arkadaşlarıyla eğlenen (28), sabaha karşı kız kardeşiyle kaldığı eve geldi. Salonda kız kardeşi M. Gül'ün (25) sevgilisi 'ı (26) gören Tufan Gül, iki el ateş ederek öldürdü.Tufan Gül kaçarken, kız kardeşi M.G. ise polise verdiği ifadede, ayrılmak istediği için kendisini darp eden Soner Alkış'ı kendisinin öldürdüğünü iddia etti. Polis, yakaladığı ağabey ve kız kardeşinin ellerinden barut izi incelemesi yaptı. Katil, kriminal inceleme sonucunda ortaya çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız kardeşinin sevgilisini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN