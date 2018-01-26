Ordu'nun Fatsa ilçesinde, önceki gece devriye gezen sivil polisler Ümit İmdat (44) ve Hüsnü Ay, saat 23.00 sıralarında limanı kontrol etmeye geldi. Ancak limanda manevra yaptıkları sırada İmdat'ın kullandığı sivil polis otosu denize düştü. Aracın içinde bulunan Ümit İmdat ve Hüsnü Ay, tabancalarının kabzalarıyla otomobilin camlarını kırarak dışarı çıkmaya çalıştı. Hüsnü Ay, karaya çıkarak, iskelenin yakınındaki güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

30 METRE AÇIKTA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ordu Su Altı Polisleri denize girerek, aracı kontrol etti. Ancak Ümit İmdat'ın içinde olmadığı belirlendi. Otomobil, olay yerine çağrılan vinç ile denizden çıkarıldı. Samsun'dan çağırılan dalgıçlar, sabah günün ağarmasıyla birlikte başlattıkları arama çalışmalarında, Ümit İmdat'ın cansız bedenini aracın düştüğü bölgenin 30 metre ilerisinde buldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Ümit İmdat, yapılan otopsinin ardından düzenlenen törenle, toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye gönderildi.