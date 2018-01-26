Şarköy'de bademler çiçek açtı

Günlerce soğuk havanın hakim olduğu Şarköy'de son bir kaç günde güneşin çıkmasıyla birlikte badem ağaçları çiçek açıp, beyaza büründü. Badem ağaçlarının mart ve nisan aylarının sonlarına doğru meyve vermesine karşın ocak ayında çiçek açması görenleri şaşırttı. Öte yandan son günler de etkisini artıran ve yaklaşık 3 ay daha sürmesi beklenen yağışlar sonrasında badem, kayısı gibi ağaçlarda don ihtimali üreticileri kaygılandırıyor. Üreticiler, "3 ay sonra çiçek açmasını beklediğimiz ağaçlar şimdiden açıyor. Üreticiler bu durumdan olumsuz etkilenebilir" dedi.

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