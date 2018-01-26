Servis şoförü yasak aşk kurbanı çıktı

Hatay'da silahla öldürülen Mehmet Ateş'in, yasak aşk kurbanı olduğu belirlendi. İskenderun'da özel bir hastaneye trafik kazası yaralısı olarak getirilen servis sürücüsü Mehmet Ateş'in (34) ensesinden silahla yaralandığı belirlendi. Polis, hayatını kaybeden Ateş'in kaza mahalinde geniş çaplı araştırma yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta mermi girişi tespit etti. Soruşturmayı genişleten polis, ensesinden vurularak öldüğü anlaşılan Mehmet Ateş'in eşi Zeynep Ateş (29) ve yeğeni Vedat Karaca'yı (22) gözaltına aldı. Sorgulamada Zeynep Ateş'in, Vedat Karaca ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Cinayetin de 'yasak aşk' yüzünden işlendiği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen 3 çocuk annesi Zeynep Ateş ile yeğen Vedat Karaca tutuklandı.

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