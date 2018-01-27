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Erkek arkadaşını öldürüp etti

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
Erkek arkadaşını öldürüp intihar etti
Şişli'de tartıştığı erkek arkadaşı 'ı silahla vurarak öldüren Gürcistan asıllı , ardından etti. Olay, Duatepe Mahallesi Babil Sokakta dün saat 17.00 sıralarında üç katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Gürcistan asıllı Janet Xonelidze, erkek arkadaşı Orhan Atıç ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla Atıç'ı vuran Janet, daha sonra kendi başına da ateş etti. Eve gelen kızı annesinin ve erkek arkadaşı Atıç'ın yerde yattığını görünce polisi aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin de öldüğünü belirledi. Komşuları, iyi bir insan olarak tanıdıkları Janet'in evinde 8 köpek beslediğini ve kahvehaneci olduğunu bildikleri Orhan Atıç'ın arada bir eve geldiğini ve zaman zaman tartıştıklarına şahit olduklarını söyledi.
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Erkek arkadaşını öldürüp intihar etti
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