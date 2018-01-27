Hastanede dehşet: 41 ölü

Güney Kore'de bir hastanede çıkan yangında 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 70 kişinin yaralandığı bildirildi. Yonhap haber ajansı, ülkenin Güney Gyeongsang eyaletine bağlı Miryang kentindeki Sejong Hastanesi'de yerel saatle 07.30 sıralarında yangın çıktığını kaydetti. Haberde, yangında çoğunluğu hasta 41 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin gaza maruz kaldıkları belirtildi. Olayda 9'u ağır en az 70 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yangının, binanın birinci katındaki acil serviste başladığı ihtimali üzerinde duruluyor. Haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri yaklaşık 2 saatte söndürdüğü aktarıldı. Yangın nedeniyle büyük çoğunluğu hasta olmak üzere 200'den fazla kişi çevredeki hastanelere tahliye edildi. Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

ACİL DURUM TOPLANTISI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jaein olay üzerine Cheong Wa Dae (Mavi Ev) olarak tanınan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda acil durum toplantısı düzenledi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Devlet Başkanının, trajik olayın zararının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin hızlıca alınması çağrısı yaptığı belirtildi.