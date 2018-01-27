H&M'den tepki çeken figür için özür

Dünyaca ünlü İsveç'li giyim markası H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında 'Allah' yazısına benzer figürler olması nedeniyle çok sayıda tepki topladı. İsveç'teki bazı müşterilerin satılan çoraplardaki figürlerin 'Allah' anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma açıklamada bulunarak özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİLER

İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını ama figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.

Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu.

IRKÇILIKLA SUÇLANMIŞLARDI

Bir süre önce H&M, siyahî bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine ırkçılıkla suçlanmasının ardından özür dilemişti.