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H&M'den tepki çeken figür için özür

Dünyaca ünlü giyim markası H&M, satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça '' yazısına benzer figürler bulunmasına gelen tepkilerden dolayı bir açıklamada bulundu. Tepkiler üzerine çorapları özür dileyerek toplama kararı aldı. Daha önce de siyah çocuk mankene giydirilen sweatshirt nedeniyle dünyada büyük tepki toplamışlardı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 17:25
H&M'den tepki çeken figür için özür

Dünyaca ünlü 'li giyim markası H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında '' yazısına benzer figürler olması nedeniyle çok sayıda tepki topladı. İsveç'teki bazı müşterilerin satılan çoraplardaki figürlerin 'Allah' anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma açıklamada bulunarak özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİLER

İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını ama figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.

Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu.

H&M'den

IRKÇILIKLA SUÇLANMIŞLARDI

Bir süre önce H&M, siyahî bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine ırkçılıkla suçlanmasının ardından özür dilemişti.

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H&M'den tepki çeken figür için özür
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