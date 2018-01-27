İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcuları Afrin’deki Mehmetçik abilerine selam durdu

Ülke sporuna 23 branşta 40 bin sporcuyla hizmet veren ve Milli takımların bel kemiğini oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları, Afrin harekatını gerçekleştiren Mehmetçik abilerine selam durarak destek verdi.

İBB'nin; basketbol, voleybol, güreş, karate, tekvando, judo, masa tenisi, atletizm, bedensel engelli yüzme, badminton, özel sporcular, halter, okçuluk, wushu, bilek güreşi, buz hokeyi, tenis, hentbol, satranç, buz pateni, yüzme, kayak ve izcilik olmak üzere 23 branştan sporcular ayrı ayrı, Türk bayrağı açarak asker selamı verdiler.

İBB Spor Kulübü'nün genç sporcuları: "Yüreklerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri adına vatanımız için savaşan Mehmetçiklerimiz ile birlikte. Dualarımız sizinle." mesajı paylaştılar.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELİ İZCİLER'DEN DUA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcileri ise, İleri Düzey Kış İzci Kampı'ndan, Afrin'de terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Operasyonu'nu gerçekleştiren Mehmetçik abilerine dua ettiler, selam durdular.

Bolu Aladağ Tevfik Rüştü Günday Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kış kampını yapan İBB'li izciler, fularları ile AFRİN yazıp Türk bayrağı açtılar ve Mehmetçik abilerine;

"Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda vatanı, milleti ve bayrağı için teröristlerle mücadele eden asker abilerimize İBB Kış İzci Kampı'ndan selam olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle" mesajını paylaştılar. Daha sonra izciler hep bir ağızdan, "Mehmetçiğimizi muzaffer eyle Ya Rabbi!" diye dua ettiler.