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İtalyan işi hırsızlık

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
Bahçelievler'de 3 kişilik çete, 2 gün öncesinden alarm sistemini devre dışı bıraktıkları nın tavanını delerek sistem odasına girdi. Güvenlik kameralarının kablolarını kestikten sonra ATM odasının duvarını delen çete, 362 bin lirayı alıp kaçtı. Polisin titiz çalışması sonucu çete üyeleri yakalandı. Ünlü 'İtalyan işi' filmini aratmayan planla yapılan soygunun detayları polisi bile şaşırttı. Şüpheliler 3 gün boyunca bankaya gelip gitmişler ve hiç kameraya takılmamışlar. Polis, Türkiye genelinde banka soygunu yapan 800 kişi içerisinden 3 şüpheliye gri renkli araçları sayesinde ulaştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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İtalyan işi hırsızlık
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