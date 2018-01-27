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Kalp krizi geçiren yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
Kalp krizi geçiren yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi

'da bir dolmuş şoförü, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye kaldırdı. , "Çok heyecanlandım ama mutluyum, bir can kurtardım" dedi. Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Cemalpaşa dolmuşunda meydana geldi. 20 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Özay Şahin (40), sabah Çukurova ilçesine bağlı Bulvarı'nda bir yolcuyu dolmuşuna aldı. Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'ne geldiğinde ise yolcu dolmuşta kalp krizi geçirdi. Bu sırada dolmuşta bulunan diğer yolcular ilk müdahaleyi yaptı. Şoför Özay Şahin ise soğukkanlılığını koruyup kalp krizi geçiren yolcusunu yoğun trafiğe rağmen 3 dakika içerisinde Aşkım Tüfekçi Hastanesi'ne yetiştirdi. Yolcuyu hastaneye teslim eden Şahin, daha sonra yoluna devam etti.

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Kalp krizi geçiren yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi
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