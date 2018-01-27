Kalp krizi geçiren yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi

Adana'da bir dolmuş şoförü, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye kaldırdı. Şoför Özay Şahin, "Çok heyecanlandım ama mutluyum, bir can kurtardım" dedi. Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Cemalpaşa dolmuşunda meydana geldi. 20 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Özay Şahin (40), sabah Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir yolcuyu dolmuşuna aldı. Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'ne geldiğinde ise yolcu dolmuşta kalp krizi geçirdi. Bu sırada dolmuşta bulunan diğer yolcular ilk müdahaleyi yaptı. Şoför Özay Şahin ise soğukkanlılığını koruyup kalp krizi geçiren yolcusunu yoğun trafiğe rağmen 3 dakika içerisinde Aşkım Tüfekçi Hastanesi'ne yetiştirdi. Yolcuyu hastaneye teslim eden Şahin, daha sonra yoluna devam etti.

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