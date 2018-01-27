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Köpek kavgasında iki ölü bir yaralı

’da evinde köpek besleyen apartman yöneticisi K., gürültüden şikâyet eden komşularına ateş açtı: ve damadı Ali Çelik öldü, bir kişi de yaralandı

Giriş Tarihi: 27.1.2018
Köpek kavgasında iki ölü bir yaralı

'nın Mudanya ilçesindeki Güzelyalı Siteler Mahallesi'ndeki bir evde apartman yöneticiliği yapan H.M.K. (38), evinde beslediği köpek yüzünden komşularıyla tartıştı. Aynı apartmanda oturan (55) ve damadı Ali Çelik (33), köpeğin gece boyu havlayıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle K.'ya (38) çıkıştı. Yaşanan gerginlik ve büyüyen kavga sonrası yönetici Hacı Murat K. belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Hilmi Şen ve damadı Ali Çelik ile o sırada olay yerinde bulunan H.U. isimli kişi yaralandı. 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan kayınpeder ve damadı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı H.U.'nun ise Mudanya Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hacı Murat K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Köpek kavgasında iki ölü bir yaralı
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