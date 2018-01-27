"Milli aşı" hedefine bir adım daha atıldı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, aşı üretiminin ihtiyaç duyduğu en önemli zenginliğin donanım kadar bilgi birikimi ve kültür olduğunu belirtti.

"ÜLKEMİZİN 2023 VİZYONU İLE ÖRTÜŞÜYOR"

Üniversite olarak aşı üretimiyle ilgili bilgi birikimine, temel altyapıya ve yasal gerekliliklere önemli oranda sahip olduklarını aktaran Budak, "Projemizi üniversite-sanayi iş birliği ile hayata geçireceğiz ve öncelikle ulusal gereksinimimizi karşılayarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağız. Daha sonra ise uluslararası piyasada yer edinmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu hedeflerimiz Kalkınma Bakanlığımızın Onuncu Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı ve Ülkemizin 2023 vizyonu ile örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de uygulanmakta olan tüm bakteri ve virüs aşılarının üretilebileceği Aşı Üretim Tesisleri Kurulması Projesi'nin maliyetinin yaklaşık 40 milyon dolar olarak hesaplandığını bildiren Gürhan, şunları kaydetti:

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"Bu nedenle ulusal beşeri aşı üretim tesislerinin kurulmasına destek verilmesi gerekiyor. Projemizi Ege Üniversitesinin 'Biyobenzer Ürünler Mükemmeliyet Merkezi Projesi' kapsamında hayata geçireceğiz. Bilimsel ve altyapı potansiyelinden destek alarak büyük ölçüde yerel kaynaklarla sürdürülebilecek bir aşı geliştirme ve üretim altyapısı oluşturmayı planlıyoruz."