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Milyonluk zümrüt 2 yıl sonra bulundu

GÜRAY GÜRDAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
Milyonluk zümrüt 2 yıl sonra bulundu

'da çalınan milyonluk zümrüt, 2 yıl sonra 'de bulundu. Lübnan'da yaşayan S.N., 2016'da elinde bulunan ve değeri bir milyon dolar olan bir zümrüdü satmak için müşteri ararken, İstanbul'da yaşayan Emre Aşıkselimoğlu, kendisiyle bağlantı kurdu. Yapılan telefon görüşmesinin ardından zümrüdü de yanına alan S.N. İstanbul'a gelerek, bir otelde Emre Aşıkselimoğlu ile buluştu. Zümrüdü inceleme bahanesiyle eline alan Aşıkselimoğlu, birden kaçtı. Ne olduğunu anlayamayan S.N. ilk şaşkınlığını attıktan sonra polise başvurarak durumu anlattı. Bu şikâyet üzerine harekete geçen polis, Emre Aşıkselimoğlu'nu yakaladı. İfadesinde zümrüdü, Mersin'deki bir arkadaşına verdiğini ve cezaevinden çıkana kadar da arkadaşında kalacağını itiraf eden Aşıkselimoğlu tutuklandı. İstanbul polisinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Mersin polisi de zanlının zümrüdü verdiğini söylediği arkadaşının kimliğini belirleyerek izlemeye aldı. Kentte bir kafeterya işleten Mehmet Selim A.'yı 2 yıla yakın bir süre izleyen polis, çalıntı zümrüdü 2 milyon liraya satmak için müşteri aradığını belirledi. Zümrüde talip olan bir kişinin, pazarlık için geleceğini öğrenen polis, kafeteryada sivil bir ekiple önlem aldı. Mü��teri pazarlığa geldiğinde operasyon düzenleyen polisler, Mehmet Selim A. ile M.B., T.Ç., C.G. ve N.M.'yi gözaltına alırken, zümrüdü de ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, zümrüdün 'ye gelecek olan sahibine teslim edileceği öğrenildi.

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Milyonluk zümrüt 2 yıl sonra bulundu
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