Polis, intihardan vazgeçirdi kızı için pasta parası verdi

Bakırköy'de çocuğuna pasta alamadığı için intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna ederek vazgeçirdi. Bir temizlik firmasına iş görüşmesine giden Ersin Ateş sabıkası olduğu için reddedildi. Görüşmeden ayrılan Ateş, önünden geçtiği Adalet Sarayı
'nın 6. katına çıktı. Ana avluya bakan pencereden intihar etmeye kalkışan Ateş'i fark eden güvenlik görevlileri polise bildirdi. Adliye polisi olay yerine intikal ederek Ateş'i ikna etmeye çalıştı. Yarım saat süren ikna çabaları olumlu sonuç verdi ve Ateş intihar etmekten vazgeçti. İfadesi alınan Ersin Ateş, "Sabıkam olduğu için iş vermiyorlar. Borcum var, evim kira, elektriğim 3 aydır kesik. Bir kızım var bugün doğum günü, 5 yaşına girecek. Benden pasta istedi ancak onu bile alacak param yok. İnsanlar daha kaç gün çaresiz, aç kalır? Bir baba kızına doğum gününde bir pasta bile alamıyor. Bundan daha zoru var mıdır hayatta?" dedi. Osmaniye
Karakolu'na sevk edilen
Ersin Ateş'e adliye polisleri kızının doğum günü pastası için para verdi.