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li 15 yaşındaki engelli kız çocuğunun dramı!

'de başlayan ta atılan bombalardan dolayı aklını yitiren, ailesiyle birlikte 'ye kaçtıktan sonra 'da sında ağabeyini kaybeden 15 yaşındaki kız çocuğunun burada uğradığı sonra dünyaya gelen 19 günlük erkek bebeği hayatını kaybetti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 16:13
Suriyeli 15 yaşındaki engelli kız çocuğunun dramı!

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Mezgin Şıkhani 'de başlayan ve 7 yıldır devam eden sırasında atılan bombalar nedeniyle hem aklını yitirdi hem de bedensel engelli oldu. Bunun üzerine anne Nijmeh ile baba Fevvaz Şıkhani çocuklarını alarak 4 yıl önce Suriye'den 'ya geldi. Ailenin erkek çocuğu 'ya giderek burada çalışmaya başladı. Ancak geçen yıl Abdullah Şıkhani geçirdiği sı sonucu hayatını kaybetti. Aile de engelli kızlarını yanlarına alarak Bursa'ya cenazeyi almaya gitti.

ENGELLİ KIZA CENAZEDE TECAVÜZ

Aile Bursa'ya gelip cenaze alma işlemlerini başlattı. Bu arada hem zihinsel hem de bedensel engelli kızlarını da bir yakınlarının yanına bıraktı. Ancak aile eve geri döndüklerinde kız çocuklarının üzerinin yırtık olduğunu ve tecavüze uğradığını gördü. Aile oğullarının acısını yaşarken bir de kızlarının tecavüze uğramasıyla yıkıldı. Aile, hemen polise giderek başvuru yaptı. Polis, DNA eşleşmesi için örnekler alarak konuyu araştırmaya başladı.



TECAVÜZDEN HAMİLE KALDI

Acılı aile Aile, oğullarının cenazesini alıp kızlarıyla birlikte geri Adana'ya dönerek oğullarının cenazesini toprağa verdi. Bir süre sonra ise engelli kızlarında baş dönmesi, kusma ve karın ağrısı şikayeti oldu. Hastaneye götürdüklerinde kızın hamile olduğu ortaya çıktı. hamile kalan kız çocuğu, 8 Ocak 2018 tarihinde tecavüzden bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hem zihinsel hem de bedensel engelli olan çocuk anne, her şeyden habersiz olduğu için bebeğe annesi bakmaya başladı.



TECAVÜZDEN DOĞAN BEBEK ÖLDÜ

İddiaya göre, kapısı ve penceresi olmayan tek göz odada yaşayan aile gece uyudu. Anneannenin yanında yerde bir minderin üzerine yatırılan bebekten sabah hiç ses çıkmadığını gören anneannesi, şüphelenip kontrol etti. Tepki almayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan ekipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri gerekli inceleme yapıldıktan sonra bebeğin adli tıp kurumu morguna kaldırılmasına karar verdi. Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak.

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Suriyeli 15 yaşındaki engelli kız çocuğunun dramı!
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