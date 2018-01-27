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Taksicilerden Mehmetçik'e destek

'nın Gölbaşı ilçesindeki taksi durağının çalışanları, "Zeytin Dalı Harekatı"na destek için durağın bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Giriş Tarihi: 27.1.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 12:17
Taksicilerden Mehmetçik'e destek

Park Eymir Taksi Durağı'nın çalışanları, üzerinde "26 Ocak 2018'de tüm gelirimiz Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır. Dualarımız Afrin'de bulunan Mehmetçiklerimizle" yazılı kağıtları taksilerine yapıştırarak müşterilerini bilgilendirdi.

Durak çalışanları, gün sonunda elde edilen bin 700 liralık kazancı, TSK Mehmetçik Vakfının banka hesabına yatırdı.

Taksi durağının sahiplerinden Ali Kale, AA muhabirine, Mehmetçik'e destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını söyledi.

"Doğuda ve batıda benim askerime teyzem yemek yapıp yolluyorsa biz de ne yapabiliriz diye düşündük, arkadaşlarla bir karar aldık." diyen Kale, şunları ifade etti:

"Durağımızda 5 taksimiz var. Bugünkü bütün kazancımızı Mehmetçik Vakfına bağışladık. Devletimizin ihtiyacı var mı, yok. Büyük bir devletiz Türkiye Cumhuriyeti olarak ama bizim de katkımız olsun istedik. İnşallah bizi görüp esnaf arkadaşlarımız da bu konuda girişimde bulunursa mutlu oluruz."

Kale, bugünkü işlerinin her zamankinden daha yoğun olduğunu dile getirerek, bazı müşterilerin destek amaçlı fazla ücret ödediklerini anlattı.

Müşteriler de Mehmetçik'e destek olan durak çalışanlarına teşekkür etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ve MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan da durağa gelerek taksicilere destek amacıyla taksi kullandı.

Türk milletinin zor şartlarda birlik olduğunu ifade eden Pehlivan, "Devletimizin bekası için çok büyük bir mücadele gerçekleştiren Mehmetçikimize verilen bu destekten dolayı ben çok mutlu oldum." dedi.

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Taksicilerden Mehmetçik'e destek
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