TIR faciası: Aynı aileden 4 kişi öldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Cizre-Şırnak karayolunun Kızılsu köyü yol ayrımında eşi ve 4 çocuğuyla seyir halinde olan Hazım Hakseven (38) yönetimindeki kamyonet, Vedat Babat'ın kullandığı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonetteki sürücü Hakseven olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eşi Leyla Hakseven (29) ile çocukları Asım (10), Havin (12), Hozan (8) ve Azad Hakseven (5) Cizre ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı. Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Asım ve Havin Hakseven müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diyarbakır'a sevk edilen yaralı anne Leyla Hakseven ise yolda yaşamını yitirdi. Yaralı Hozan ve Azad Hakseven'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Kazada ölen Hazım, Leyla, Asım ile Havin Hakseven'in cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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