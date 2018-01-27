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'ın başı, Wolff ile de belada!

Başkanı 'ın başkanlıktaki 1 yılını anlatan 'Gazap ve Öfke' kitabının yazarı Wolff'un "bir kadınla evlilik dışı ilişki" iddiası 'ı sarstı. ve hakkındaki iddialar Amerika'da gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. BM Temsilcisi Haley, iddiaları 'son derece saldırgan ve mide bulandırıcı' diyerek reddetti.

Giriş Tarihi: 27.1.2018 23:17 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 23:51
Trump'ın başı, Wolff ile de belada!

Sputnik'te yer alan habere göre, Başkanı Donald 'ın 'daki bir yılıyla ilgili yazdığı 'Gazap ve Öfke' isimli kitapla en çok satanlar listesinin başına oturan gazeteci Michael Wolff, çıktığı TV programlarında, kitabını dikkatli okuyanların Trump'ın bir kadınla 'yasak ilişkisini' fark edebileceklerini öne sürdü.

Kitabın ardından bu iddia da ortalığı karıştırdı.

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?Sayfaların tekrar üzerinden geçip satır arası okuması yapanlar olası iki isme odaklandı: Trump'ın iletişim direktörü ve ABD'nin BM Temsilcisi .

?Ancak Haley Trump'la ilişkisi olduğu iddialarına sert yanıt verdi. Politico'ya konuşan Haley, bir soru karşısında iddiaları 'son derece saldırgan ve mide bulandırıcı' diye reddetti.

'TRUMP'LA HİÇ BAŞ BAŞA KALMADIM'

Wolff Haley'in kendisini Trump'ın halefi konumuna getirmeye çalıştığını ve başkanla başbaşa uzun vakitler geçirdiğini öne sürerken, BM Temsilcisi şunları söyledi: ''İddialar kesinlikle doğru değil. Kitapta 'te başkanla siyasi kariyerim hakkında çok fazla şey konuştuğum yazıyor. Onunla geleceğim hakkında hiç konuşmadım ve hiç yalnız olmadım. Air Force One'a bir kez bindim, Trump'la hep odada başkaları varken görüştüm.''

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Trump yönetiminin en şahin çıkışlarını yapmasıyla dikkat çeken Haley, iddiaları güçlü kadınlardan rahatsız olan cinsiyetçi erkeklerin uydurduğunu öne sürdü.

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'TRUMP'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

''Aklından geçenleri, inandığın şeyleri söylediğin zaman haset eden ve buna karşı yalanlarla veya başka şekilde, oklar fırlatmaya çalışan birileri oluyor. Onlar için tek seçenek seni aşağı indirmek'' diye yakınan Haley, Trump'la çok iyi anlaştıklarını ve hemen her konuda hemfikir olduklarını sözlerine ekledi.

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Trump'ın başı, Wolff ile de belada!
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