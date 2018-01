Ünlülerden Mehmetçik’e selam

IŞILAK'A

Afrin'de 20 Ocak'ta PKK/ PYD/YPG ve DEAŞ mensubu teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ünlü isimler de desteklerini sürdürüyor. 8 gündür cephede kahramanca mücadele veren Mehmetçik'e selam gönderen ünlüler duygusal mesajlar verdi. Sanat camiası, Mehmetçik'in terörle mücadelesine karşı bazı kesimlerin "savaşı durdurun" gibi açıklamalarına da tepki gösterdi. Şarkıcı ve aranjör Sinan Akçıl , önceki akşam Ankara'da gerçekleşen Uluslararası Buhara Medya Ödülleri'nde En İyi Erkek Pop Sanatçı seçildi. Ödülünü almak için sahneye çıkan Akçıl, sahneden Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda olan Mehmetçiklerimize seslendi. Ödülünü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun elinden alan Sinan Akçıl şöyle konuştu: "Öncelikle Afrin'deki Mehmetçiklerimize bir moral alkışı istiyorum. Şarkı söylemek istemiyorum. Zaten şu anda bütün dünyaya İstiklal Marşı'mızı söylüyoruz diye düşünüyorum. Allah milletimizi, ordu muzu, devletimizi, Cumhurbaşkanımızı korusun."EmelSayın, önceki akşam İstanbul'da CRR Konser Salonu'nda sahneye çıktı. İBB'nin, "Bestekârlarımız" konser dizisi kapsamında sahneye çıkan sanatçı Sadettin Kaynak'ın eserlerini seslendirdi. Sayın konserde, " Yanık Ömer "i seslendirmek istediğini söyledi. Sayın, "Yanık Ömer türküsü bu hikâyeyi en güzel biçimde anlatıyor ve mutlu sonla bitiyor. Bu türküyü söyleyip Afrin'de çarpışan Mehmetçiklerimizden bahsetmeden olmaz. Eminim hepimiz dualarımızı gönderiyoruz onlara. İnşallah muzaffer olsunlar. İnşallah bu türküdeki gibi evli olanlar eşlerine, çocuklarına, nişanlı olanlar pembe güllerine kavuşsun ve hep birlikte düğün yapalım" dedi.Şarkıcı Uğur Işılak , Afrin'de bulunan Mehmetçiklerimiz için "Adım Mehmet" şarkısına operasyon görüntülerinden oluşan bir klip çekmişti. Afrin'de bulunan askerlerimiz de Uğur Işılak'ın klibine selam çaktı. Askerler, operasyonda kullanılacak bir füzenin üzerine "Uğur Işılak'a selam olsun" diye not yazdı. Uğur Işılak ise bunun karşısında çok duygulanıp, "Adımızın sizlerle anılması şereftir bize, selam olsun hepinize... Allah yardımcınız olsun" diyerek duygularını dile getirdiÜnlüoyuncular ve şarkıcılar, her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını söyledi, operasyona katılan askerlere destek mesajları yolladı:TSK bir yere girmiş ve bir operasyona başlamışsa bu sorgulanmaz, negatif yorum yapılmaz. Mehmetçiğe dua edilir, 'ayaklarına taş değmesin' denilir. 'Attıkları her kurşun hedefi kafasından vursun' denilir, nokta. Şehitlere ses çıkartmayanlar, barış diye kıvranmasın.Hainler, kökünüz kazınacak. Bu yaptıklarınız ancak bu milleti bir yürek, bir bilek haline getirir. İsmimiz, işimiz, şehrimiz silinir Mehmet olur. Ay-yıldıza yan bakana Mehmetçik kıyamet olur.Aldığımız şehit haberleriyle üzücü zamanlar geçiriyoruz. Biz de memleketin hâli gibiyiz. Yarı buruk ve iyi haberler bekliyoruz aslan çocuklarımızdan. Hiçbirinin burnu kanamadan dönsünler inşallah.Oyuncu Bülent İnal da sosyal medya hesabından "Allah ordumuzu muzaffer eylesin" paylaşımını yaptı.