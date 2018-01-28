

HABER MERKEZİ

PKK tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamlarından olan Başbağlar'da şehid olan 33 kişinin yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan'a dilekçe verdi.

Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, 5 Temmuz 1993 tarihinde katliama maruz kalan, 33 şehidin yakınları olarak şanlı ordumuzun yanında yer almak üzere askere alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı’na en anlamlı destek

Askerlik görevlerini tamamladıklarına dikkat çeken Dikkaya, "Bugün de ülkemizi tehdit eden eli kanlı bölücü terör örgütlerine karşı, ülkemizin bekası, birlik ve bütünlüğü için şanlı ordumuzun yanında görevlendirilmek üzere bütün üyelerimizle beraber görev almak istiyoruz. 333 üyemizle askere alınmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzincan ili Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan da, ülkemizin şu anda milletimizle beraber sınır ötesinde çok ciddi operasyon düzenlediğini belirterek, "Afrin'de gerçekleştirilen bu operasyon bizim için çok önemli. Allah'ın izniyle ordumuzun gücü harekatı tamamlamaya muktedirdir. Ordumuzun askerleri ve neferleri yeterlidir. Ancak destek ve gönüllük anlamında ülkenin birçok noktasında Afrin'deki harekata gönüllü olarak katılmak için başvurular olmaktadır. Benim görev yapmakta olduğum Başbağlar Köyü'nde, Bağlarbağlar katliamının mağdurlarından bu talebin gelmesi benim için anlamlıdır. Böyle güçlü duygularla milletimize ve devletimize destek çıkan insanımız oldukça Allah'ın izniyle kimse bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır" dedi.

33 KİŞİ HUNHARCA KATLEDİLDİ

Erzincan ili Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyü'nde, 5 Temmuz 1993 tarihinde akşam ezanı okunduktan sonra camiye giden 29 kişi köyün meydanına toplanarak kurşuna dizildi. Köydeki 214 ev, cami ve okul, içindeki insanlarla birlikte yakıldı. 1'i kadın 4 kişi yandı, toplam 33 kişi şehit oldu.