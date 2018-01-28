Beyşehir Gölü tablo gibi

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde bulunan adalar, üzerine düşen karla birlikte bembeyaz bir görüntüye büründü. Beyşehir Gölü'nün Yeşildağ - Kurucuova mahalleleri arasındaki kıyılarda yer alan gölün ikinci büyük adası olan Hacıakif Adası ve irili ufaklı küme oluşturan adalar, üzerine yağan karla birlikte oluşan görüntüsüyle adeta kartpostallık kareler oluşturdu. Beyşehirli fotoğraf tutkunları, adaları üzerindeki kar örtüsü ile birlikte fotoğraflamak için adeta göl kıyılarını mesken tuttu. Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, birçok fotoğraf tutkununun üzerine kar düşen adaları oluşturduğu muhteşem manzarasıyla birlikte görüntüleyebilmek için gün boyu mesai yaptığını belirtti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, kar yağışı sonrasında birçok doğasever ve fotoğraf meraklısının bölgeye akın ettiğini belirterek, "Beyşehir Gölü kıyıları artık kar yağışlarının ardından çok sayıda ziyaretçi çekmeye başladı. Özellikle, yağış sonrası gelen soğuk havalarla birlikte Beyşehir Gölü'nün buz tutarak donmasını dört gözle bekleyen fotoğraf tutkunları, şimdiden göl kıyılarında yerini alıyor. Beyşehir Gölü, her mevsim olduğu gibi kar yağışıyla birlikte kış mevsiminde de muhteşem güzellikler sergiliyor. Bu durum da yerli yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor" dedi.