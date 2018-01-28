Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 yaralı

Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 yaralı

'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çöp tankeri yüklü tırın, aynı istikametteki tır ve otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018 07:16 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 07:18
Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 LD 9807 dorse plakalı çöp tankeri (34 LM 5211) yüklü tır, otoyolu Edirne-İstanbul istikameti Hadımköy Bayındır Rampası'nda önünde seyreden 34 HH 4957 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan tır, iş makinesi (34 BC 7925) taşıyan 34 FF 3948 plakalı tıra çarparak durabildi. Kazada, araçlarında sıkışan, tanker yüklü tırın sürücüsü ile otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kırık vakaları olduğu belirlenen yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Trafik polisleri, olay mahalinde çalışma yaparken, kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN