Geride 13 köpeği kaldı

İstanbul Şişli'de tartıştığı erkek arkadaşı Orhan Atıç'ı silah ile vuran Gücistan asıllı Janet Xonelidze, ardından aynı silah ile intihar etti. Önceki gün Duatepe Mahallesi Babil Sokakta yaşanan olayın ardından yakınları cesetleri almak için dün Adli Tıp
Kurumu'na gitti. Atıç'ın yakınları, 2 çocuk babası Orhan Atıç'ın arkadaşı olan Janet'e verdiği yüklü miktardaki borç parasını istediği için öldürüdüğünü söyledi. Janet Xonelidze'nin yeğeni Vilademir Atasever ise teyzesinin kimseye borcu olmadığını söyleyerek, "Biz Gürcistan'dan getirdiğimiz Karakuntza cinsi köpekleri çoğaltıp tanesini 2 bin dolara satıyoruz. Şu an evde iki karakuntza köpek ve diğer cins köpeklerle birlikte 8 yavru, 3 küçük toplam 13 köpek var. Teyzem bu köpekleri çok severdi. Çok yakından ilgilenirdi. Şimdi köpekler ortada kaldı" dedi.