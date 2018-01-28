Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Geride 13 köpeği kaldı

Geride 13 köpeği kaldı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018
Geride 13 köpeği kaldı
İstanbul Şişli'de tartıştığı erkek arkadaşı Orhan Atıç'ı silah ile vuran Gücistan asıllı Janet Xonelidze, ardından aynı silah ile intihar etti. Önceki gün Duatepe Mahallesi Babil Sokakta yaşanan olayın ardından yakınları cesetleri almak için dün Kurumu'na gitti. Atıç'ın yakınları, 2 çocuk babası Orhan Atıç'ın arkadaşı olan Janet'e verdiği yüklü miktardaki borç parasını istediği için öldürüdüğünü söyledi. Janet Xonelidze'nin yeğeni Vilademir Atasever ise teyzesinin kimseye borcu olmadığını söyleyerek, "Biz Gürcistan'dan getirdiğimiz Karakuntza cinsi köpekleri çoğaltıp tanesini 2 bin dolara satıyoruz. Şu an evde iki karakuntza köpek ve diğer cins köpeklerle birlikte 8 yavru, 3 küçük toplam 13 köpek var. Teyzem bu köpekleri çok severdi. Çok yakından ilgilenirdi. Şimdi köpekler ortada kaldı" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Geride 13 köpeği kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN